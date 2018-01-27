По версии "Уралинформбюро".

1. Прощай, Золушка

25 января на 68-м году жизни скончалась актриса и певица Людмила Сенчина. Последние полтора года она боролась с тяжелой болезнью.

Почти полвека назад голос Сенчиной, исполнившей на новогоднем "Голубом огоньке" песню "Золушка", навсегда пленил зрителей. В ее репертуаре было и множество других композиций, среди которых "Черемуха", "А по камушкам", "Лесной олень" и романсы.

2. Заговорила

Вечером 25 января в Екатеринбурге "заговорила" предназначенная к сносу недостроенная телебашня. С помощью светового шоу в пятую годовщину демонтажа Краснознаменной группы на Плотинке активисты движения "Суть времени" призывали сохранить самый известный артефакт уральской столицы.

3. Лыжный мир

Кто из лыжников не мечтал прокатиться по склонам гор в Каппадокии или барханам Сахары? Воплотить их чаяния в жизнь удалось французу Кандиду Товексу.

В рекламе компании Audi под названием "Лыжный мир" он совершил затяжной "спуск" по самым экзотическим трассам планеты. С помощью видеомонтажа и компьютерной графики экстремал промчался по пескам и скалам, зеленым холмам и океану. В кадр попала даже Великая Китайская стена.

4. Первый пошел

25 января впервые поднялся в небо летный образец самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А. Это первое воздушное судно такого типа произведенное в современной России. Самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения и увеличенной взлетной тягой. Сниженный на 12−14% расход горючего позволяет ему преодолевать большие расстояния с увеличенным запасом топлива на борту.

5. Отцовская любовь

Про лебединую верность ходят легенды. Не менее крепка у этих птиц и родительская любовь. В этом "посчастливилось" убедиться британскому зоозащитнику Саймону Коуэллу.

Приехав выручать из беды запутавшегося в сетке лебеденка, мужчина подвергся атаке встревоженного папаши малыша. Спасательная операция заняла совсем немного времени, и вскоре лебединое семейство воссоединилось.

— Рустем Адагамов (@adagamov) 25 января 2018 г.