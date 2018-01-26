За месяц.

Стоимость авиабилетов в города, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, на период мундиаля достигла минимума за последние 5 месяцев. По некоторым направлением перелеты подешевели в 3,5 раза. Максимальные цены были зафиксированы в декабре прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" специалисты сервиса путешествий Туту.ру.

Значительнее всего за месяц упали цены на перелеты из Москвы в Саранск (-242%). В январе билет в одну сторону можно было купить за 5349 рублей вместо 18 297 в декабре. На 193% подешевел перелет из столицы в Волгоград (с 11 064 до 3781 рубля), на 79% - в Екатеринбург (с 8973 до 5020 рублей).

Практически не изменились цены на билеты в Москву (учитывалась средняя стоимость перелетов из любой точки мира). Они подешевели всего на 4,5%.

Лидером по снижению стоимости перелета с сентября 2017 года стала Казань (-199%), на второй строчке - Волгоград (-146%), на третьей - Сочи (-126%). Путешествие в столицу России за пять месяцев подешевело на 22%.