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Екатеринбург пережил морозную неделю без жертв26 января в 12:55

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Погибших нет, обморожений минимум.

За неделю холодов с 19 по 25 января обморожение получили 13 екатеринбуржцев, включая 10-летнего ребенка. Пятеро пострадавших были пьяны. Все обморожения оказались поверхностными, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

Еще пятеро горожан получили переохлаждения. Четверо обратились за помощью из общественных мест, один – из дома. Все пострадавшие от морозов были госпитализированы.

"Пик переохлаждений и обморожений приходится, как ни странно, на "теплую" погоду. Когда на термометрах минус 5, люди расслабляются и одеваются недостаточно тепло", - пояснила пресс-секретарь гоздрава Екатерина Макашина.

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