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Екатеринбуржец пожаловался на "ужасное" состояние ЦГБ №2326 января в 13:25

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Щели в окнах и открытые туалеты.

Житель уральской столицы рассказал о плачевном состоянии городской больницы №23. Мужчина попал в отделение челюстно-лицевой хирургии.

"Больница в удовлетворительно-ужасном состоянии. Штукатурка облазит, линолеум старейший, кровати панцирные, матрасы старые, простыни дырявые, от окон дует ветер (окна стоят пластиковые но затыканы газетами), холодно…. двери в туалет не закрываются, вода из-под под крана воняет. Был в операционной, по моему мнению там ремонт с 70-80 годов не проводили", – сообщил пациент в социальной сети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора – прим. ред.). В постах опубликованы соответствующие фотографии.


Фото: Артем Габышев/vk.com


При этом мужчина похвалил профессионализм и отзывчивость сотрудников больницы и вкусный ужин.

"Ремонт палат и операционной в отделении челюстно-лицевой хирургии запланирован на второе полугодие этого года, – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава. – Больница находится в уникальном здании – объекте культурного наследия. Там постоянно идет ремонт. Сейчас – в лор-отделении и поликлинике".

Горожанин же предлагает создать рейтинг больниц, что бы пациенты могли голосовать и оставлять комментарии онлайн.

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