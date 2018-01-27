Екатеринбуржец пожаловался на "ужасное" состояние ЦГБ №2326 января в 13:25
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Щели в окнах и открытые туалеты.
Житель уральской столицы рассказал о плачевном состоянии городской больницы №23. Мужчина попал в отделение челюстно-лицевой хирургии.
"Больница в удовлетворительно-ужасном состоянии. Штукатурка облазит, линолеум старейший, кровати панцирные, матрасы старые, простыни дырявые, от окон дует ветер (окна стоят пластиковые но затыканы газетами), холодно…. двери в туалет не закрываются, вода из-под под крана воняет. Был в операционной, по моему мнению там ремонт с 70-80 годов не проводили", – сообщил пациент в социальной сети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора – прим. ред.). В постах опубликованы соответствующие фотографии.
Фото: Артем Габышев/vk.com
При этом мужчина похвалил профессионализм и отзывчивость сотрудников больницы и вкусный ужин.
"Ремонт палат и операционной в отделении челюстно-лицевой хирургии запланирован на второе полугодие этого года, – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава. – Больница находится в уникальном здании – объекте культурного наследия. Там постоянно идет ремонт. Сейчас – в лор-отделении и поликлинике".
Горожанин же предлагает создать рейтинг больниц, что бы пациенты могли голосовать и оставлять комментарии онлайн.
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