Этим занимается новый троянец.

Новая вредоносная программа Mezzo способна похищать средства компаний "по дороге" в банк. Троянец подменяет реквизиты во время обмена файлами между бухгалтерским программным обеспечением "1С" и банковскими системами. Вредителя выявили специалисты "Лаборатории Касперского", передает "Уралинформбюро".

Жертв зловреда, большинство которых находятся в России, пока немного. Однако эксперты уверены, что пока Mezzo лишь собирает необходимую информацию, а кампания но хищению денег начнется позднее.

Распространяется троянец через сторонние программы-загрузчики. Попав в устройство он генерирует уникальный код для зараженной машины, затем на сервере злоумышленников создается папка, где хранятся все найденные у жертвы файлы.

Mezzo может быть "братом" CryptoShuffler, похищающего криптовалюту, считают в "Лаборатории Касперского", так как их коды почти идентичны.