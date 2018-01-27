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Пользователям "1С" грозит кража денег 26 января в 13:53

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Этим занимается новый троянец.

Новая вредоносная программа Mezzo способна похищать средства компаний "по дороге" в банк. Троянец подменяет реквизиты во время обмена файлами между бухгалтерским программным обеспечением "1С" и банковскими системами. Вредителя выявили специалисты "Лаборатории Касперского", передает "Уралинформбюро".

Жертв зловреда, большинство которых находятся в России, пока немного. Однако эксперты уверены, что пока Mezzo лишь собирает необходимую информацию, а кампания но хищению денег начнется позднее.

Распространяется троянец через сторонние программы-загрузчики. Попав в устройство он генерирует уникальный код для зараженной машины, затем на сервере злоумышленников создается папка, где хранятся все найденные у жертвы файлы.

Mezzo может быть "братом" CryptoShuffler, похищающего криптовалюту, считают в "Лаборатории Касперского", так как их коды почти идентичны.

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