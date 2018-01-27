Песня коллектива упомянута в предсмертной записке.

Музыкальная группа "Мы" объявила о своем закрытии. Как сообщает паблик Mash, причиной распада коллектива стала предсмертная записка студента Бауманки, жестоко расправившегося со своей подругой в Москве.

Юноша упомянул в своем предсмертном письме песню коллектива "Возможно". После этого группу стали обвинять в призывах к суициду.

Трагедия произошла в ночь на 22 января. 19-летний студент МГТУ им. Баумана (Москва) убил свою соседку по квартире и трижды надругался над ее телом, после чего покончил с собой. Причиной жестокого поступка юноши стала неразделенная любовь: девушка была в отношениях с их общим другом. Молодой человек подробно описал случившееся в предсмертном письме, которое выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".



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