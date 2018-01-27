За январь.

В Бишкеке (Кыргызстан) из-за холодов в январе погибли 15 человек. В основном, жертвами низких температур стали лица без определенного места жительства, передает "Уралинформбюро".

Замерзших людей находили уже без признаков жизни, сообщает ТАСС. По данным издания, городские власти стараются не допускать новых жертв. Для этого правоохранительные органы ищут на улицах бомжей, а затем направляют их в социальные приюты. Всего с 1 по 26 января в столице Киргизии такую помощь получили 239 человек.

Синоптики заявляют, что аномальные морозы ожидаются в Кыргызстане до конца января. В частности, в Бишкеке фиксируется до минус 15 градусов, а в горах – до минус 45.

Стоит отметить, что за неделю холодов, стоявших в Екатеринбурге с 19 по 25 января, зарегистрировано всего 13 поверхностных обморожений. Пятеро пострадавших были пьяны. Несмотря на низкие температуры, никто не погиб.