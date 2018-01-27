Грозившим забастовкой.

Курганская прокуратура внесла губернатору области Алексею Кокорину представление с требованием выплатить учителям Звериноголовского района все полагающиеся деньги. В ходе проверки были найдены нарушения трудовых прав педагогов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуратура выяснила, что в 2016-2017 годах на стимулирующие выплаты педагогам из бюджета области выделялись равные суммы. Но на деле доходы учителей в 2017 году сократились. В нарушение законодательства, выплаты педагогам проводились не в полном объеме.

Также надзорное ведомство поручило областному департаменту образования и науки проверить соблюдение трудовых прав в остальных образовательных организациях Зауралья. По фактам неполных стимулирующих выплат свою проверку проводят сыщики.

Впервые о сокращение дохода звериноголовские учителя сообщили в декабре 2017 года. Они дважды угрожали выйти на забастовку и остановить учебный процесс. Тогда выяснилось, что деньги, положенные на стимулирующие выплаты педагогам, район направил на зарплаты техническому персоналу школы. Область выделила три миллиона на погашение долгов перед учителями. Однако сами учителя утверждают, что так и не получили положенных выплат в полном объеме. Скандал привел к нескольким увольнениям в областном департаменте образования.

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