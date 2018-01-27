"Такое недопустимо".

Работница школьно-базовой столовой "Золушка" может лишиться работы после инцидента с салатом. Ранее в Сети появилось видео, где на кухне школы №16 женщина накладывает еду в тарелки голыми руками.

"Мы удивлены, что такая ситуация у нас сложилась. Все наши столовые полностью снабжены спецодеждой и перчатками, – рассказала "Уралинформбюро" замдиректора "Золушки" Елена Третьякова. – Сотрудница сказала, что просто забыла. Начинала работать в перчатках, потом сняла, что-то сделала и забыла надеть новые. Сейчас с ней работает кадровик. Скорее всего, мы ее уволим. Такое недопустимо".

Все сотрудники столовой подписывают регламент работы, где указано, что за подобные нарушения их ждет увольнение.