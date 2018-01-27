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"Серебряный призрак" Николая II выставили на торги26 января в 16:12

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За 278,5 миллиона рублей.

Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года выставлен на продажу на портале auto.ru. За ретромобиль просят 4 миллиона евро (порядка 278,5 миллиона рублей по текущему курсу). Владелец находящегося в Берлине раритета уверяет, что век назад машина принадлежала последнему российскому императору Николаю II, передает "Уралинформбюро".

Сообщается, что после расстрела монарха Rolls-Royce Silver Ghost приобрел один из коллекционеров и выставил его в своем казино в Лас-Вегасе. Позже автомобиль попал в руки другого владельца, который спрятал его в Германии. После смерти этого хозяина "Серебряный призрак" считался утерянным, пока бункер случайно не обнаружили.

Rolls-Royce Silver Ghost выпускался с 1905-го по 1926 год. Всего было собрано 8416 машин. В последний раз такой ретромобиль выставлялся на торги в Германии 5 лет назад за 5,5 миллиона евро.

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