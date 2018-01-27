Михаилу Горбачеву указали на дверь после скандала с гепатитом в Югре26 января в 17:34
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Главврач больницы Урая отработал последний день.
В Урайской городской клинической больнице, где, по версии следствия, пациентов несколько лет заражали гепатитом, сменится главврач. Как сообщили "Уралинформбюро" в приемной медучреждения, Михаил Горбачев работает последний день. В понедельник вместо него исполнять обязанности будет кто-то другой. "Кто это будет - неизвестно. Приказ из департамента нам пока не присылали", - заявили в больнице.
Вероятнее всего, место Горбачева временно займет его заместитель Константин Бессонов. Именно его кандидатура предлагалась 26 января департаментом здравоохранения Югры на заседании регионального правительства, на котором поднимался этот вопрос.
По факту массового заражения гепатитом ранее было возбуждено уголовное дело. В списке пострадавших значится 9 человек, проходившие процедуру очищения крови с 2013 по 2016 год. Круг виновных следователями пока не определен.
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