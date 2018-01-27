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Свердловские полицейские спасли замерзающего на трассе дальнобойщика26 января в 16:38

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И "реанимировали" его фуру.

Свердловские полицейские пришли на помощь дальнобойщику из Кировской области, фура которого сломалась на трассе в районе Первоуральска. Ночью на 297-м километре Пермского тракта у большегруза лопнуло три колеса и сломался стартер. Пока водитель устранял поломку, заглох двигатель.

Как рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, 53-летний мужчина несколько часов пытался вызвать по рации других дальнобойщиков или остановить проезжавших мимо - но все безрезультатно. Узнав о ЧП, к месту поломки выдвинулся патрулировавший территорию экипаж ГИБДД. Полицейские усадили замерзшего водителя в салон служебного авто, а сами начали искать подходящий транспорт для буксировки фуры.

"Стражи порядка предложили нуждающемуся человеку переночевать в гостинице, чтобы утром в более спокойной обстановке разобраться в ситуации и решить все вопросы. Однако он отказался, вероятно, опасаясь за сохранность 19 тонн груза. Представителям ДПС пришлось задействовать несколько большегрузных машин, чтобы "реанимировать" старенькую "Сканию" 1996 года выпуска. В итоге движок фуры все-таки запустили, после чего довольный шофер продолжил свой путь к месту назначения, предварительно искренне поблагодарив сотрудников полиции города Первоуральска за оказанную помощь. А инспекторы ГИБДД вернулись на маршрут патрулирования для обеспечения безопасности дорожного движения", - отметил полковник Горелых.

Алексей Козулин и Павел Мехтиев. Фото предоставлено В.Н. Горелых

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