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Белорусам разрешили "плевать в потолок"26 января в 17:40

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Но запретили брать кредиты.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отменил "налог на тунеядцев". В течение двух последних лет люди, не имеющие официального места работы, должны были платить государству около 250 долларов в год, сообщает Русская служба BBC.

Теперь "тунеядцы" должны оплачивать официально бесплатные услуги, субсидируемые государством. Их полный список правительство определит к 1 апреля. Эксперты считают, что для неработающих в течение полугода станут платными образование и медицина. Также они не смогут получить кредит на покупку или ремонт квартиры.

"Трудозанятый" статус граждан будут определять специальные комиссии на местах. Безработных, ведущих асоциальный образ жизни, будут отправлять в лечебно-трудовые профилактории, передает "Уралинформбюро".

Отмененный "налог на тунеядство", по сведениям белорусских СМИ, платили только 10% из тех, к кому власти предъявляли такие требования.

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