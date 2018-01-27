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Минтруда просит таджиков не ездить в Россию 26 января в 18:08

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На период ЧМ-2018.

Гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от поездок в Россию во время проведения ЧМ-2018 по футболу. Соответствующее обращение распространило министерство труда республики, пишет "Sputnik Таджикистан".

Следует отметить, что речь идет о городах, которые примут матчи Чемпионата - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Саранске, Самаре, Сочи, Нижнем Новгороде.

Иностранцы, которые посетят Россию в период с 25 мая по 25 июля 2018 года, будут обязаны встать на миграционный учет в течение суток с момента прибытия. Это же касается тех, кто прибывает в Россию на временное, постоянное жительство или трудовую миграцию.

"Меры безопасности в российских городах на время чемпионата мира по футболу будут усилены, и даже мелкие правонарушения могут стать причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей", – говорится в сообщении.

Как ранее писало "Уралинформбюро", мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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