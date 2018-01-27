Предупреждение вновь продлено.

Синоптики продлили до 20 часов 30 января предупреждение о смоге в Свердловской области. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского УГМС, до указанного времени в регионе будут сохраняться метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

При этом специалисты отмечают, что в последние дни случаев задымленности атмосферы на территории Среднего Урала и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями зафиксировано не было.



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