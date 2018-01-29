Январь тепло простится со Средним УраломСегодня в 08:15
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Подмораживать будет только по ночам.
Начало рабочей недели в Свердловской области будет относительно теплым. 29 января столбики термометров поднимутся до 7 градусов со знаком "минус". Местами пройдет снег со слабой метелью. Временами порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.
В ночь на 30 января ожидается 15-20 градусов мороза со снегом, в низинах - до минус 25. Днем воздух прогреется до 6 градусов ниже нуля. Осадки прекратятся, а ветер сбавит скорость до 12 метров в секунду.
31 января ночью синоптики обещают до минус 19 градусов, днем - минус 8-13 без существенных осадков.
В Екатеринбурге днем в понедельник 9-11 градусов мороза, при порывах скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду. Самым теплым днем станет вторник - лишь 6 градусов ниже нуля. В среду похолодает до минус 11-13. Ночные температуры будут держаться в пределах 13-18 градусов со знаком "минус". Осадков не ожидается.
Стоит отметить, что сильный ветер не в силах разогнать смог на Среднем Урале. До вечера 30 января в регионе действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени.
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