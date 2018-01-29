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Нового iPhone два года ждатьСегодня в 08:32

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Уверены аналитики.

В ближайшие 2 года любителям "яблочной" продукции не стоит ждать громких новинок. Следующая инновационная разработка появится только в 2020 году, считают эксперты.

Вышедший в продажу осенью 2017 года iPhone X будет пользоваться спросом как минимум до следующего года. Разработчики Apple будут усовершенствовать флагманы, дорабатывая "железо" и объем памяти, появятся и новые цвета корпусов. Однако о продолжении серии девайсов речи пока не идет, передает "Уралинформбюро".

Аналитики отмечают, что iPhone X стал неким предвестником новой эпохи смартфонов, которая, как предполагается, может начаться в 2020 году.

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