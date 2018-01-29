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В Турции появились комары-переносчики вируса ЗикаСегодня в 08:49

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Предупреждает Роспотребнадзор.

В турецких провинциях Артвин, Ризе и Трабзон выявлены комары, являющиеся переносчиками вируса Зика. Именно в указанных областях в октябре прошлого года были зарегистрированы 4 случая ввоза инфекции с Кубы. Роспотребнадзор просит россиян учитывать данный факт при планировании поездок.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, прогнозируется распространение ареала обитания комаров на центральные районы Турции и северное побережье Черного моря. Власти страны принимают меры по сдерживанию распространения опасных комаров.

Впервые лихорадка Зика, переносчиком которой является комар Aedes aegypti, была выявлена в 1947 году в Уганде. В 2015 году вспышка заболевания была зафиксирована в Бразилии. Особую опасность лихорадка Зика несет для беременных женщин. В ученой среде бытует предположение, что именно этот вирус вызывает микроцефалию у плода.

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