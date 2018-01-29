За лучшую аранжировку.

Американская академия звукозаписи вручила награду Грэмми композитору Рэнди Ньюману за его песню "Путин". Музыкант стал первым в номинации "Лучшая аранжировка", передает "Уралинформбюро".

Как сообщил сам Ньюман, это песня о "великом мировом лидере", хотя в композиции Путин и представлен самым "обычным парнем", который надевает "одну штанину за раз и имеет обычный размер головы". Путин не любит пошлость, но любит свою семью и страну, а также стремится привести "этих крестьян" в XXI век, хоть и сомневается, что справится, говорится в произведении.

Рэнди Ньюман известен саундтреками к фильмам "Плезантвиль", "Знакомство с родителями" и мультфильмам "История игрушек", "Принцесса и лягушка". Песня "Путин" входит в его альбом "Темная материя" 2017 года.