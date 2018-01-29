Голосование пройдет в трех колониях.

Заключенные Свердловской области смогут проголосовать за президента на выборах в марте 2018 года. Избирательные участки будут созданы в трех пенитенциарных учреждениях, сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко.

Два участка появятся в СИЗО-1 Екатеринбурга, по одному – в СИЗО-3 Нижнего Тагила и исправительной колонии №54 в Новой Ляле. Проголосовать в них смогут заключенные, лица, находящиеся под домашним арестом, и работники ГУФСИН.

Кроме того, в учреждениях ГУФСИН будет размещена наглядная агитация о кандидатах в президенты РФ, а также проведена разъяснительная работа с работниками службы о необходимости принять участие в выборах.