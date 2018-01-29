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"Гряземесов" обложат штрафами со всех сторон Сегодня в 12:48

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Чтобы не выкрутились.

Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, узаконивающий штрафы для владельцев авто, бросающих своих "железных коней" на газонах.

Сейчас субъекты РФ самостоятельно устанавливают штрафы за парковку транспортных средств в неположенных местах, включая стоянку авто на газонах и детских площадках. Но из-за лазеек в законодательстве владельцам "железных коней" удается легко оспорить подобное наказание в суде, ссылаясь на то, что местные законодатели вводят наказания, непредусмотренные федеральным законом.

Чтобы устранить существующие противоречия, авторы законопроекта предлагают внести поправки в статью 12.19 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая сейчас недостаточно четко описывает порядок стоянки транспортных средств, пишут "Ведомости".

Екатеринбургский правозащитник Максим Едрышов положительно оценивает инициативу парламентариев. По его мнению, изменения, внесенные в федеральное законодательство позволят унифицировать наказание для автомобилистов. "Давно пора привести законодательную базу к единому знаменателю и унифицировать все эти штрафы, четко прописав понятие "газон" на федеральном уровне, чтобы это были действительно работающие нормы. А то сейчас в Екатеринбурге - свои штрафы, в Челябинске - свои, в Перми - свои, при этом у каждого муниципалитета свое понятие о газонах", - отметил Едрышов в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро".

В ноябре 2017 года Заксобрание Свердловской области, чтобы устранить лазейку в законе для автомобилистов, приняло новый документ о штрафах для автомобилистов, заменив понятие "газон" на "объекты благоустройства", что вызвало очередную волну недовольства правозащитников. Автоюристы завили, что оспорят новый документ с "игрой слов", поскольку подобные решения противоречат федеральному законодательству.

Ранее по теме:
Правозащитники намерены вернуть свердловским автомобилистам парковку на газонах

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