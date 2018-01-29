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АвтоВАЗ запатентовал новый кроссоверСегодня в 10:43

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Lada XCode.

Российская Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала патент на кроссовер Lada XCode от АвтоВАЗа. Концепт автомобиля был представлен еще в 2016 году, но больше о нем ничего не было известно, передает "Уралинформбюро".

Заявку в Роспатент автоконцерн подал в марте 2017 года. Получение документа не гарантирует скорого выхода кроссовера в продажу. Но по сообщению инсайдеров автомобильного рынка, Lada XСode поступит в продажу в 2021 году. Это будет новый автомобиль семейства Granta на платформе Renault.


Видео: lada.ru

На сайте АвтоВАЗ модель Lada XСode представлена в списке концептов. Автомобиль будет представлен в ярких цветах: бирюзовом, ярко-желтом и салатовом. Из технических новинок водителям предложат автоматическое экстренное торможение перед препятствием, автоматическую парковку, круиз-контроль с функцией поддержания расстояния до впередиидущего автомобиля и дистанционное управление.

По непроверенной информации из китайских источников, на их рынок автомобиль выйдет в ближайшем будущем. Цена на восточном рынке будет достигать примерно 1,5 миллиона рублей.

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