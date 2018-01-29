Из-за фальшивых банкоматов.

Иностранные туристы, прибывшие в Россию на чемпионат мира по футболу, могут остаться без денег, используя фальшивые банкоматы. Подобные риски не учтены в рекомендациях Центробанка по противодействию хищению средств с банковских карт, пишет "Коммерсантъ".

В документе регулятор указывает на один из самых популярных способов хищения средств – установку скиммингового оборудования, которое позволяет считывать данные карт, а потом изготавливать их копии. В данных случаях банкам рекомендовано устанавливать антискимминговое оборудование.

Однако, по данным экспертов, Центробанк учел не все имеющиеся риски. Куда более серьезную проблему представляет установка фиктивных банкоматов, сообщают источники издания в правоохранительных органах. По сути, речь идет о настоящих, бывших в употреблении устройствах, которые приобретают злоумышленники для установки скиммингового оборудования.

После того, как клиент вставляет в подобный банкомат карту и вводит пин-код, на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а мошенники получают данные карты и доступ к деньгам. Стоимость таких устройств оценивается в 10-100 тысяч рублей. По факту они не принадлежат ни одному банку и, если ни у кого не вызывают подозрений, могут работать очень долго, передает "Уралинформбюро".

Проблема использования фиктивных банкоматов обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с банками. Если местные жители, как правило, пользуются одними и теми же устройствами, то приезжим сложно отличить фальшивый банкомат от настоящего. Между тем, вернуть похищенные подобным образом деньги фактически невозможно. Если у банкомата нет хозяина, предъявить претензии не к кому.

Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.