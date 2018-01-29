И обязать стрелять на камеру.

Законопроект, который ужесточит правила ношения и применения огнестрельного оружия, разрабатывают депутаты Госдумы РФ. В частности, всех владельцев авторы документа намерены обязать носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов.

В интервью "Парламентской газете"замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов заявил, что нововведения коснутся 8 миллионов человек - всех владельцев охотничьего, нарезного и травматического оружия.

Предполагается, что человек с оружием не сможет находиться в состоянии опьянения, брать оружие в общественные места, увеселительные заведения или в транспорт.

Также парламентарий предлагает обязать снимать применение оружия на видеорегистратор, который будут автоматически срабатывать при извлечении, например, пистолета. Такие мини-камеры предлагается размещать, в частности, в полицейском значке, передает "Уралинформбюро".