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Диплом вуза пригодился лишь 55% россиянСегодня в 12:55

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При устройстве на работу.

Диплом о высшем образовании при устройстве на работу пригодился 55% выпускников российских вузов. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе компании HeadHunter.

По данным исследования, лишь 30% специалистов работают по профессии, полученной в высшем учебном заведении. Еще 23% занимают должность в смежной с их образованием сфере. А 40% опрошенных заявили, что их нынешняя работа никак не связана с полученной профессией.

Необходимость диплома зависит от направления работы. У 72% респондентов, работающих по специальности, при трудоустройстве диплом попросили. У тех, кто работает в сфере, отличной от направления подготовки, диплом спросили только в 60% случаев.

В опросе принял участие 12 121 российский работник.

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