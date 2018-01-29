Камень стал находкой десятилетия.



На Малышевском руднике геологи добыли изумруд весом 1,6 килограмма. Полупрозрачный светло-зеленый кристалл длиной 14 сантиметров и шириной 7 сантиметров был найден в очистном забое шахты.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, подобные находки случаются раз в десятилетие. Специалисты Гохрана России, оценив качество и цвет камня, отнесли изумруд ко второму сорту. Стоимость кристалла превышает 4 миллиона рублей.

"Малышевское месторождение известно во всем мире, в том числе, уникальными находками. В настоящее время на предприятии разрабатывается комплексная программа развития мощностей, что обеспечит увеличение добычи и, соответственно, обретение новых редких минералов", - подчеркнул министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Стоит отметить, что месторождение в поселке Малышева является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тысячи тонн породы. Ежедневно добывается до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 граммов александритов.