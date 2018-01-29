При норме в 20%.

В политехнической гимназии Нижнего Тагила продукты в столовой продавались с наценкой до 187%. Тогда как норма – 20%. О результатах проверки "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Региональной энергетической комиссия по Свердловской области.

Наценка на порционное сливочное масло в столовой гимназии составила 61,48%, на слойку Азовскую – 60,71%. Наценка к стоимости сырья, используемого для приготовления еды, достигала 156% вместо положенных 60%.

Всего за 4 квартал 2017 года РЭК Свердловской области провела 53 проверки. Больше всего нарушений зафиксировано в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На нее пришлось 60% всех выявленных нарушений.

Среди частых нарушений также отмечается завышенная стоимость междугородних поездок.