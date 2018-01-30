И поучаствовать в работе над ними.

Компания "Атомстройкомплекс" намерена изменить третью башню екатеринбургского ЖК "Чемпион Парк", возводимого на берегу Исети рядом с ЦПКиО. По проекту предполагалось построить три 37-этажных башни, две из которых уже сданы. Старт работ на площадке третьей запланирован на 2018 год, но принятые почти 10 лет назад проектировочные решения следует актуализировать.

Имея собственный проектный институт (один из сильнейших в Екатеринбурге), застройщик вынес проект на обсуждение профессионального сообщества и привлек к работе над третьей высоткой сторонних экспертов.

В начале 2018 года архитектурно-проектное управление "Атомстройкомплекс" объявило закрытый конкурс среди ведущих архитектурных студий Екатеринбурга на реконцепцию третьей башни. Среди участников отобрали архитектурные бюро Тимура Абдуллаева In.Form и "Гордеев-Демидов", а также архитектурную студию Rock. Им предстоит разработать новую концепцию, соблюдая заданный коэффициент эффективной площади, процентное соотношение одно-, двух- и трехкомнатных квартир, а также органично разместить дом на участке, улучшив качество существующей среды.

К 20 февраля профессионалы представят свое видение третьего дома флагманского проекта "Атомстройкомплекса" на внутреннем архитектурном совете компании. Жюри из топ-менеджеров определит победителя, чья концепция и будет реализована. Он получит денежное вознаграждение и будет приглашен к дальнейшему участию в работе над проектом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗАО "Атомстройкомплекс".

"Сегодня наша задача – стать открытой компанией и привлекать к обсуждению проектов как экспертное сообщество, так и общественность, – поясняет директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина. – 2018 год должен стать для "Атомстройкомплекса" годом конкурсов: все ключевые проекты мы планируем выносить на публичное обсуждение и приглашать сторонних архитекторов к участию в разработке градостроительных, архитектурных концепций, фасадных решений и так далее. Мы крайне заинтересованы в обратной связи! Это позволяет учитывать полярные мнения, своевременно корректировать проекты, объяснять заинтересованными горожанам принятые решения и обсуждать их. Для нас показательной стала история МФК на Шейнкмана: горожане привыкли к зданию-шару, однако после того, как мы презентовали новый проект и обсудили его, большинство согласилось, что обновленный проект стал лучше".

Помимо третьего дома ЖК "Чемпион Парк", на конкурс планируется вынести архитектурную концепцию редевелопмента собственной производственной площадки на улице Бабушкина, а также реконцепцию многофункционального комплекса Opera Tower.