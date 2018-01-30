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Сургутяне неделю дежурили у элитных школ29 января в 14:51

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Чтобы записать детей.

Ради мест в первых классах жители Сургута начали дежурить у элитных школ за неделю до начала приема документов. Запись детей началась 29 января. Очереди выстраивались у школ №46, №10, №9, гимназий Салахова и Салманова, передает "Уралинформбюро".

Как пишут очевидцы в соцсетях, у школ круглосуточно стояли автомобили с надписями на стеклах "Запись в первый класс". Дежурящие родители составляли списки, в которых было до 100 человек. При этом в комментариях многие удивляются этому ажиотажу. "Родители сами себе создают очереди))) зачем только не понятно", "Ну вот и всё! сидя дома, не спеша подала заявление и уже пришло уведомление о том, что ребёнок зачислен в первый класс", - написали сургутяне (орфография и пунктуация авторов – прим.ред).

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