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Свердловчанам напомнили об опасности газовых баллонов29 января в 15:45

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МЧС и газовики.

Свердловские рыбаки и любители зимнего отдыха на природе не должны забывать об опасности при использовании газовых баллонов. Для обогрева и приготовления пищи часто применяют газ в баллонах, но заправлять их нужно только в специализированных местах, строго соблюдая правила хранения. Небрежность приводит к взрывам и гибели людей.

Так, в ночь на 25 января 2018 года спасателям пришлось эвакуировать 37 жителей одного из подъездов дома №3 по улице Пионеров в Екатеринбурге. Взорвались два газовых баллона, которые кто-то из жильцов оставил на хранение в подъезде. В результате разрушены стены трех квартир, рухнул лифт. Только чудом никто не пострадал.

Несколькими днями ранее взорвался газовый баллон в одном из частных домов Омска - глава большой семьи занес наполненную сверх меры емкость с холода в тепло. В огне погибли пятеро приемных детей.

В связи с этими происшествиями специалисты АО "Екатеринбурггаз" и МЧС просят жителей уральской столицы и Свердловской области соблюдать правила эксплуатации газовых баллонов.

Заправлять емкости с газом стоит только на специализированных пунктах, оборудованных весовой установкой, контрольными весами и сосудом для слива газа из переполненных баллонов.

Правила пожарной безопасности запрещают хранить газовые баллоны в жилых домах, квартирах, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. Нельзя ставить емкости с газом возле источников тепла и открытого огня. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза", важно следить за сроком изготовления и очередного освидетельствования баллона – они указаны в паспорте, который расположен непосредственно на корпусе баллона в районе горловины.

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