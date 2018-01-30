Проводится проверка.

Подростку из Каменска-Уральского пришлось идти в мороз 3,5 километра до дома, потому что водитель автобуса решил изменить маршрут. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

14-летний школьник около 18.00 возвращался домой на маршрутном автобусе №16. Подросток должен был следовать до остановки "ЗТО". Но водитель свернул на другую дорогу, в результате чего пассажиру пришлось выходить в деревне Кодинка. Оттуда ребенку пришлось идти домой пешком. Со слов матери, во время вынужденной прогулки он сильно замерз.

По данному факту проводится прокурорская проверка.