Школьники Верхней Салды освоили технический английский29 января в 16:53
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Пока со словарем.
В Верхнесалдинском многопрофильном техникуме имени Алексея Евстигнеева прошла деловая игра "Гости из Британии на ВСМПО". В жителей Туманного Альбиона на время превратились старшеклассники местных школ. Они прошли по аудиториям, ставшими цехами градообразующего предприятия с соответствующей аппаратурой и образцами материала. Затем экскурсанты, используя словарь технических терминов, на английском языке описали свои впечатления.
Жюри из сотрудников ВСМПО и преподавателей английского языка, присудило первое и третье места командам школы №14. "Делегация" школы №1 имени Пушкина стала второй. Все участники деловой игры получили грамоты и сувениры от корпорации "ВСМПО-Ависма", сообщили "Уралинформбюро" в холдинге.
"Технический английский язык, которым пользуются на производстве, отличается от разговорного. Организуя игру, мы хотели донести это до школьников. Есть масса технических терминов, которые нужно знать. И если хотя бы один-два термина останутся в памяти, это уже хорошо. Большинство детей ориентировано получить работу в Корпорации, а для менеджера и технического специалиста знание английского - это важный аспект. Наша игра, несомненно, пойдет на пользу", - считает руководитель Ресурсного центра ВСМТ Наиля Рашитовна.
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