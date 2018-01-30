Вскипятив "миллионы чайников".

Лидерами по бездоговорному потреблению электроэнергии на Среднем Урале в IV квартале 2017 года стали Алапаевск и Первоуральск. В целом ущерб, нанесенный "Облкоммунэнерго" свердловчанами, превысил шесть миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

В 19 территориях присутствия компании без договора с энергетиками было израсходовано 1 миллион 300 тысяч киловатт-часов ресурса. "Чтобы понять, насколько это много, приведу простой пример. Берем электрический чайник мощностью 1 киловатт. Вот если он будет кипеть ровно 60 минут – истратит 1 киловатт в час электроэнергии. Умножим это на 1 миллион 300 тысяч – именно столько ресурса нелегально потребили из наших сетей", - пояснил официальный представитель "Облкоммунэнерго" Михаил Гук.

В Алапаевске больше всего электроэнергии на халяву "наело" местное промышленное предприятия – ущерб превысил 880 тысяч рублей. В Первоуральске незаконным потреблением электроэнергии чаще остальных промышляют строительные организации.

Энергетики напоминают, что бездоговорное использование ресурса грозит судебными исками. Так, после обращения в суд две арамильские компании были вынуждены возместить ущерб в размере 125 и 290 тысяч рублей.