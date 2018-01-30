В екатеринбургском Академическом построят еще один детсад29 января в 16:33
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За 186 миллионов рублей.
В Преображенском квартале екатеринбургского Академического к концу 2018 года возведут солнечный детский сад. На его постройку городские власти зарезервировали почти 186 миллионов рублей. Соответствующие постановление Министерства строительства Свердловской области размещено на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".
На трехэтажное здание ДОУ на 250 мест в рамках софинансирования из федерального бюджета будет выделено 125,933 миллиона рублей, из областного - без малого 54 миллиона. Муниципалитет раскошелится на 6 миллионов рублей.
Внешний вид детсада общей площадью 4 237 квадратных метрах будет выдержан в стиле нулевого квартала. Оформление торца под "дерево" гармонично впишет его в окружающую "экосреду". Яркая, выделенная желтым и оранжевым цветами, входная группа будет дарить хорошее настроение воспитанникам ДОУ.
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