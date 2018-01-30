Считают в Рособрнадзоре.

Больше всего студентов на внебюджетные места российские вузы набирают на направления "Экономика" и "Юриспруденция". Об этом на совещании с ректорами сибирских вузов в Новосибирске сообщила замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова, пишет "Интерфакс".

При этом потребности регионов в данных специалистах в десять раз ниже, передает "Уралинформбюро". Подготовка же по данным специальностям имеет существенные недостатки. Как уточнила Наталия Наумова, никто не снимает с вузов ответственность за трудоустройство выпускников по специальности.