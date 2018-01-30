До особого распоряжения.

В Челябинске и Копейске введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Борис Дубровский. В столице региона в "зону отчуждения" попал квадрат между улицами Салавата Юлаева, 250 лет Челябинску, Чичерина и Братьев Кашириных.

С 29 января в карантинных зонах запрещено проводить выводки и натаски собак. Животных нельзя вывозить за пределы зон. Министерство сельского хозяйства разработает планы мероприятия по профилактике и ликвидации бешенства в городах.

Карантин будет действовать до специального распоряжения правительства области, передает "Уралинформбюро".