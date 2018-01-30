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Надымчан напугала неведомая жижа в унитазах29 января в 18:03

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И это - не нефть.

В домах некоторых жителей Надыма вместо воды из кранов побежала темная жидкость. Тревогу подняли в паблике "Злой надымчанин" во "ВКонтакте". Автор поста Юлия пожаловалась подписчикам, что неизвестная субстанция забила все фильтры в сантехнике.

На ролике, которое приложила горожанка, видно, как субстанция наполняет унитаз. При этом, отмечает автор поста, в кранах воды нет.

В пресс-службе АО "Ямалкоммунэнерго" сообщили "Уралинформбюро", что источник темной жидкости кроется во внутридомовых сетях. После обращений потребителей специалисты компании провели заборы воды на магистральных сетях: там она оказалась чистой. То есть, от коммунальной службы в дома шла нормальная вода: предприятие ежегодно промывает магистральные и внутриквартальные сети. Грязной жидкость стала по случайности. Такое иногда происходит после ремонта коммуникаций.

В частности, 27 января в одном из домов Надыма произошла утечка, из-за которой пришлось останавливать магистральные сети. После этого был необходим сброс загрязненной воды, какое-то время стоявшей в трубах. Затем уже в домах пошла "чистенькая". Вероятно, что где-то не был своевременно произведен сброс "грязной воды". Именно она, вместе со всем налетом из коммуникаций, оказалась в квартирах некоторых надымчан.

Сейчас водоснабжение в городе полностью восстановлено.

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