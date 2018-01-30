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В столице Урала 99 домов останутся без отопления29 января в 18:18

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Из-за ремонта.

Ночь с 29 на 30 января жильцы 99 домов Екатеринбурга проведут без отопления. Причина — плановый ремонт трубопровода специалистами ЕТК, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

На прошлой неделе на участке 500-миллиметрового теплопровода в Железнодорожном районе Екатеринбурга было обнаружено повреждение. Его собираются устранить этой ночью. Отопление и горячее водоснабжение потребителей будет организовано по затухающей схеме.

В "зону отключения" попадают дома в районе улиц Луначарского, Шарташская, Короленко и Шевченко. Работы начнутся в 23.00, чтобы не мешать движению троллейбусов по улице Шевченко. Работать на проблемном участке будут три аварийные бригады и шесть единиц специализированной техники. Планируется завершить работы до 10.00 утра 30 января, однако не исключено, что тепло в дома пустят уже ночью.

"Учитывая, что температура наружного воздуха минус 10 градусов, температура в жилых помещениях при данных параметрах теплоснабжения не опустится ниже нормы", — заверил представитель компании.

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