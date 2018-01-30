Рождаемость на Урале упала на 10,8%29 января в 20:11
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В стране побит 10-летний антирекорд.
В 2017 году в России родились 1,69 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость упала на 10,6% - с 1,89 миллиона человек. Данные опубликованы 29 января на сайте Росстата, передает "Уралинформбюро".
По данным Федеральной службы госстатистики, показатели прошлого года оказались минимальными с 2008-го, когда на свет появились 1,71 миллиона россиян. Максимум был достигнут в 2014 году (после присоединения Крыма и Севастополя) - 1,94 миллиона.
В Уральском федеральном округе падение рождаемости в 2017 году по сравнению с 2016-м составило 10,8% (на 15,8 тысячи человек). На свет появились 155 тысяч 524 уральца: 53,5 тысячи - в Свердловской области, 40,2 тысячи - в Челябинской, 23,2 тысячи - в Югре, 21,3 тысячи - в Тюменской области, 9,4 тысячи - в Курганской, 7,5 тысячи - на Ямале.
Самый высокий спад рождаемости за этот период зафиксирован в Москве (на 11,3 тысячи человек), самый низкий - в Чечне (на три человека).
Смертность в России также пошла на убыль: в 2008 году умерли два миллиона человек, в 2016 году - 1,89 миллиона, а в 2017 году - 1,82 миллиона.
В УрФО в 2017-м умерли 144,9 тысячи человек, что на 6,5 тысячи меньше, чем в позапрошлом году. На Среднем Урале смертность составила 57,6 тысячи человек (минус 6,9 тысячи), на Южном Урале - 45,5 тысячи человек (минус 2,1 тысячи), в Тюменской области - 15,9 тысячи (минус 757), в Курганской - 12,9 тысячи (минус 642), на Ямале - 2,6 тысячи (минус 177). Югра оказалась единственным субъектом региона, где смертность 2017 года превысила показатель 2016-го на 111 человек и составила 10,2 тысячи человек.
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