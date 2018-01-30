×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Рождаемость на Урале упала на 10,8%29 января в 20:11

  • Текст

В стране побит 10-летний антирекорд.

В 2017 году в России родились 1,69 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость упала на 10,6% - с 1,89 миллиона человек. Данные опубликованы 29 января на сайте Росстата, передает "Уралинформбюро".

По данным Федеральной службы госстатистики, показатели прошлого года оказались минимальными с 2008-го, когда на свет появились 1,71 миллиона россиян. Максимум был достигнут в 2014 году (после присоединения Крыма и Севастополя) - 1,94 миллиона.

В Уральском федеральном округе падение рождаемости в 2017 году по сравнению с 2016-м составило 10,8% (на 15,8 тысячи человек). На свет появились 155 тысяч 524 уральца: 53,5 тысячи - в Свердловской области, 40,2 тысячи - в Челябинской, 23,2 тысячи - в Югре, 21,3 тысячи - в Тюменской области, 9,4 тысячи - в Курганской, 7,5 тысячи - на Ямале.

Самый высокий спад рождаемости за этот период зафиксирован в Москве (на 11,3 тысячи человек), самый низкий - в Чечне (на три человека).

Смертность в России также пошла на убыль: в 2008 году умерли два миллиона человек, в 2016 году - 1,89 миллиона, а в 2017 году - 1,82 миллиона.

В УрФО в 2017-м умерли 144,9 тысячи человек, что на 6,5 тысячи меньше, чем в позапрошлом году. На Среднем Урале смертность составила 57,6 тысячи человек (минус 6,9 тысячи), на Южном Урале - 45,5 тысячи человек (минус 2,1 тысячи), в Тюменской области - 15,9 тысячи (минус 757), в Курганской - 12,9 тысячи (минус 642), на Ямале - 2,6 тысячи (минус 177). Югра оказалась единственным субъектом региона, где смертность 2017 года превысила показатель 2016-го на 111 человек и составила 10,2 тысячи человек.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×