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В Госдуме поддержали запрет на жидкости для вейповСегодня в 09:12

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С большим содержанием никотина.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за запрет продажи жидкостей для вейпов. Он поддержал соответствующий законопроект, разработанный Минпромторгом РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Единой России".

Согласно документу, из продажи должны исчезнуть "электронные системы доставки никотина одноразового использования с содержанием никотиносодержащей жидкости более 3 миллилитров" и "сменные картриджи с содержанием никотиносодержащей жидкости более 3 миллилитров".

По мнению Морозова, все ограничения в отношении табакокурения, должны распространяться и на электронные сигареты.

Ранее с предложением запретить вейпы или ввести в отношении них ограничительные меры выступали Роспотребнадзор, Минфин РФ и ряд федеральных политиков, включая бывшего главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко.

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