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ВСМПО одарило школу для особенных детейСегодня в 10:48

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Необходимой техникой.

Коллектив Верхнесалдинской коррекционной школы получил подарки от корпорации "ВСМПО-Ависма".

Молодежная организация ВСМПО преподнесла учителям ноутбук, магнитолы и контейнеры для хранения специального песка, с которым дети работают на занятиях по снятию напряжения. Песочную терапию в школе начали практиковать недавно, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

"Мы очень благодарны за поддержку, которая крайне важна для нас и наших воспитанников, - отметила заместитель директора коррекционной школы по учебно-воспитательной работе Ольга Матвеева. - Ноутбук нам очень кстати, потому что рабочие места педагогов, к сожалению, пока не оборудованы компьютерами. А магнитолы очень пригодятся для проведения сеансов музыкотерапии, необходимых для наших особенных детей".

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