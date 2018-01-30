Необходимой техникой.

Коллектив Верхнесалдинской коррекционной школы получил подарки от корпорации "ВСМПО-Ависма".

Молодежная организация ВСМПО преподнесла учителям ноутбук, магнитолы и контейнеры для хранения специального песка, с которым дети работают на занятиях по снятию напряжения. Песочную терапию в школе начали практиковать недавно, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

"Мы очень благодарны за поддержку, которая крайне важна для нас и наших воспитанников, - отметила заместитель директора коррекционной школы по учебно-воспитательной работе Ольга Матвеева. - Ноутбук нам очень кстати, потому что рабочие места педагогов, к сожалению, пока не оборудованы компьютерами. А магнитолы очень пригодятся для проведения сеансов музыкотерапии, необходимых для наших особенных детей".