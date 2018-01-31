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На заботу о ветеранах ВСМПО потратит 64 миллионаСегодня в 13:14

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В этом году.

В 2018 году на поддержку вышедших на заслуженный отдых работников ВСМПО из бюджета Корпорации выделено 64 миллиона 434 тысячи рублей.

37,9 миллиона пойдет на ежемесячную материальную помощь представителям старшего поколения. Выплаты к Дню Победы и Дню пожилого человека обойдутся в 7,044 миллиона рублей.

На проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий выделено 4 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Оплата льготных путевок на базу отдыха "Тирус" и лечение в центре восстановительной медицины и реабилитации, а также дневном стационаре корпоративной медсанчасти будет потрачено 8,624 миллиона рублей.

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