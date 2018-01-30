В 2018 году.

Компания Toyota в 2018 году выведет на российский рынок четыре новинки, сообщил российский офис компании. В продаже появятся новый седан Camry, компактный кроссовер C-HR, обновленный минивэн Alphard и внедорожник Fortuner с бензиновым мотором.

С выходом новинок Toyota планирует охватить новые сегменты рынка и привлечь новую аудиторию. "Россия является одним из приоритетных рынков для компании Toyota. Мой предшественник сумел сохранить стабильные показатели компании на российском рынке в период экономического спада", — прокомментировал планы компании новый президент российского представительства марки Сюдзи Суга.

Точные даты продаж, а также стоимость новинок, будут названы позднее, передает "Уралинформбюро".