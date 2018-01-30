И заглянули в самую точную печь.

Ученики школы №1 из Верхней Салды открыли для себя тайны Центральной лаборатории ВСМПО. Во время экскурсии начальник цеха №39 Андрей Головин рассказал десятиклассникам о системе охраны производственной и окружающей среды, отходах титанового производства и их дальнейшей судьбе. В ходе общения дети освежили знания по географии малой родины с ее системой рек и водохранилищ, вспомнили физику и химию.

После небольшого инструктажа по технике безопасности школяров допустили в аналитические залы Центральной лаборатории. Им удалось увидеть современные высокоточные спектрометры, рассмотреть реактивы и вытяжные шкафы. Разрешили им заглянуть и в печное отделение, где проходят операции, требующие точного температурного режима, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Во время прогулки по заводу А.Головин показал, как работают новые газоочистные установки плавильно-литейного комплекса (всего их более 170). А возле увешанных огромными сосульками градирен отметил, что ВСМПО возвращает в производственный процесс до 95% воды.

"Мне все было интересно посмотреть: и лаборатории, и как люди в них работают в режиме реального времени, и сам завод. Все это нужно, чтобы сделать для себя выводы, может быть, в дальнейшем пойти сюда работать", - поделился впечатлениями Юра Беляев.

Школьники уверены, что все увиденное ими говорит об ответственном отношении завода к проблемам окружающей среды.

Педагоги считают, что экскурсия в Центральную заводскую лабораторию была полезна и с точки зрения профориентации, и в рамках школьного курса по экологии.