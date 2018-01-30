Школьники побывали на ВСМПО с экоэкскурсиейСегодня в 14:26
- Текст
И заглянули в самую точную печь.
Ученики школы №1 из Верхней Салды открыли для себя тайны Центральной лаборатории ВСМПО. Во время экскурсии начальник цеха №39 Андрей Головин рассказал десятиклассникам о системе охраны производственной и окружающей среды, отходах титанового производства и их дальнейшей судьбе. В ходе общения дети освежили знания по географии малой родины с ее системой рек и водохранилищ, вспомнили физику и химию.
После небольшого инструктажа по технике безопасности школяров допустили в аналитические залы Центральной лаборатории. Им удалось увидеть современные высокоточные спектрометры, рассмотреть реактивы и вытяжные шкафы. Разрешили им заглянуть и в печное отделение, где проходят операции, требующие точного температурного режима, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
Во время прогулки по заводу А.Головин показал, как работают новые газоочистные установки плавильно-литейного комплекса (всего их более 170). А возле увешанных огромными сосульками градирен отметил, что ВСМПО возвращает в производственный процесс до 95% воды.
"Мне все было интересно посмотреть: и лаборатории, и как люди в них работают в режиме реального времени, и сам завод. Все это нужно, чтобы сделать для себя выводы, может быть, в дальнейшем пойти сюда работать", - поделился впечатлениями Юра Беляев.
Школьники уверены, что все увиденное ими говорит об ответственном отношении завода к проблемам окружающей среды.
Педагоги считают, что экскурсия в Центральную заводскую лабораторию была полезна и с точки зрения профориентации, и в рамках школьного курса по экологии.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:16
В Ноябрьске открывается Центр обслуживания клиентов
Он объединит специалистов ЕРИЦ и "Востока".Сегодня в 16:09
Почти 2,5 миллиарда направят на выплату маткапитала на Среднем Урале
В 2019-2021 годах.Сегодня в 16:06
Югорскую трассу парализовало тройное ДТП с двумя грузовиками
Есть пострадавший.Сегодня в 16:05
Избиркомы Урала готовятся к терактам во время выборов
И другим ЧП.Сегодня в 15:48
Горобраз Екатеринбурга "согреет" родителей в очередях у школ
1 февраля.Сегодня в 15:45
Россию и Украину "столкнули лбами" на жеребьевке "Евровидения"
Определяя участников полуфиналов.Сегодня в 15:32
В Шымкенте дети нашли закопанный труп
Подозреваемый в убийстве задержан.Сегодня в 15:30
Свердловским льготникам подарили 663 гектара
Для строительства жилья.Сегодня в 15:18
Ревнивая астанчанка кастрировала изменника
И сама отвезла к врачам.Сегодня в 15:13
В Екатеринбурге за двойное убийство будут судить бомжей
Преступления совершены в районе теплотрассы.Сегодня в 15:00
"Серые" гаджеты сдадут IMEI-коды
По задумке АКИТ.Сегодня в 14:51
Екатеринбургский метрополитен отремонтирует только четыре вагона
На большее нет средств.Сегодня в 14:50
Холманских включили в "запретный" список
Вместе с Рашниковым, Пумпянским и Козицыным.Сегодня в 14:41
Мэрия Екатеринбурга оставила пустую строку в бюллетенях
Голосования за общественные пространства.Сегодня в 14:26
Школьники побывали на ВСМПО с экоэкскурсией
И заглянули в самую точную печь.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Холманских включили в "запретный" список
- Сегодня в 13:36Нижнесергинским школам грозит повторение "пермской резни"
- Сегодня в 13:30Куйвашев повысил своего помощника до замминистра
- Сегодня в 12:59Столицу Урала оценили в 1 миллиард евро
- Сегодня в 12:38Крик души Дёмина: накат на дорогах провоцирует ДТП
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.