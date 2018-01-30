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В Карагандинской области зафиксирована вспышка гепатита АСегодня в 10:41

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Болеют более 40 человек.

Санитарные врачи Карагандинской области (Казахстан) фиксируют рост заболеваемости гепатитом А. В регионе заболевание подтверждено у 43 человек, из которых 31 – дети. По словам начальника областного департамента охраны общественного здоровья Гульжан Байтугановой, основная версия всплеска гепатита – контактно-бытовой путь.

По данным местного телеканала "Астана", большинство заболевших – это школьники 12-14 лет, которых в детстве не привили от гепатита. Санврачи не исключают, что количество зафиксированных случаев возрастет: инкубационный период и гепатита А длится 35 дней.

Сейчас более 200 детей, контактировавших с больными, получили прививки. Остальные находятся под ежедневным контролем врачей. Школы продезинфицированы, здоровые ученики занимаются в изолированных кабинетах.

Специалисты продолжают искать источник болезни. Медики намерены взять пробы на местном рынке и в крупных магазинах, передает "Уралинформбюро".

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