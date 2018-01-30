И открывать окна.

В столице Урала во время проведения игр чемпионата мира по футболу для автомобилистов будет закрыта новая парковка на стрелке Репина - Крауля. На ней в дни игр будут оставлять машины журналисты и спецслужбы. Такие сведения приводятся в памятке для жильцов, проживающих в районе "Екатеринбург Арены", передает "Уралинформбюро".

Также в дни игр мундиаля екатеринбуржцам будет запрещен въезд и выезд в подземные паркинги жилых домов на Крылова, 27 и Крауля, 2. Пускать туда автомобили горожан не будут даже при наличии пропуска и спецаккредитации.

Проживающих в районе Центрального стадиона ждут и другие ограничения: им рекомендовано не открывать окна во время матчей чемпионата и не пользоваться биноклями. Также горожанам предписано сдать огнестрельное оружие в "компетентные органы" и быть готовыми к проверке документов.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.