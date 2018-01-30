Если они будут мешать работе дорожников.

В уральской столице дорожники начали вывозить снег с городских улиц. Работы ведутся по ночам. Мешающий работе техники транспорт эвакуируют, передает "Уралинформбюро".

Чтобы избежать неприятных ситуаций, в ближайшие несколько дней автомобилистам лучше не оставлять свои машины на городских улицах в период с 22.00 до 6.00.

В Железнодорожном районе Екатеринбурга дорожная техника будет работать 30, 31 января и 1 февраля. Сегодня снег будет вывозиться с улиц Колмогорова, Надеждинской и Одинарки, завтра - с Надеждинской на отрезке от Таватуйской до Седова.

31 января и 1 февраля техника будет работать на Азина.

В Чкаловском районе 30 января снег будет вывозиться с улицы Крестинского и Объездной дороги. Также техника будет работать на участке между гимназией №177 и лицеем № 80 (внутриквартальный проезд).

31 января дорожники продолжат вывозить снег с Объездной дороги и участка, расположенного между школой №200 и лицеем №180 (внутриквартальный проезд).

1-2 февраля дорожники будут прибирать Уктус. Снег будет вывозиться с улиц Щербакова и Самолетной, а также с Елизаветинского шоссе.

2-3 февраля дорожная техника будет работать на улицах Селькоровская, Сурикова, Союзная (внутриквартальный проезд), а 4 февраля – на Военной, Новинской и Циолковского. На последней работы продолжатся еще и 5 числа.