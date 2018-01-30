На вооружение российской армии приняты новые автоматыСегодня в 11:48
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Без Калашникова не обошлось.
Экипировку "Ратник" дополнят автоматы Калашникова АК-12 и АК-15 - для общевойсковых частей и автоматы завода имени Дегтярева АЕК-971 и АЕК-973 - для спецназа. Все четыре модели приняты на вооружение Министерством обороны России, передает "Уралинформбюро".
Ранее об их возможном принятии на вооружение говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Окончательное решение было озвучено на координационном научном совете по проблемам развития боевой экипировки под эгидой Военно-научного комитета Сухопутных войск.
Боевая экипировка второго поколения "Ратник" объединяет стрелковое вооружение, комплекты защиты, средства разведки и связи - почти 10 различных подсистем. Через два года комплексами планируется обеспечить всех "сухопутных" военнослужащих.
Стоит отметить, что автомат АЕК-971 был разработан еще в 1978 году. За прошедшие 40 лет было выпущено несколько модификаций. Последняя - А-545 - была заявлена на участие в конкурсе на новый общевойсковой автомат в 2015 году.
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