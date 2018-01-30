В Екатеринбурге.



Свердловская Госавтоинспекция в очередной раз обвинила мэрию уральской столицы в плохой уборке городских улиц.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, за минувшие выходные в уральской столице произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Аварий можно было бы избежать, если бы дорожники лучше чистили улицы – убирали накат и снежные валы у проезжей части и в треугольниках видимости.





Фото: УГИБДД по Свердловской области

В частности, "огрехи" дорожных служб выявлены автоинспекторами на Бородина, Зои Космодемьянской, Пехотинцев, Краснознаменной, Красных Борцов, Бакинских Комиссаров.



Фото: УГИБДД по Свердловской области



"Отсутствие на протяжении длительного периода осадков в виде снега ставит под сомнение заявление администрации Екатеринбурга об организации ежедневной работы по уборке улично-дорожной сети уральской столицы", - заявили в ведомстве.





Фото: УГИБДД по Свердловской области



Там также добавили, что по всем выявленным недостаткам в содержании дорожно-уличной сети в отношении ответственных лиц уже приняты меры административного характера.

Стоит отметить, что совсем недавно глава свердловской Госавтоинспекции Юрий Дёмин уже обвинял мэрию уральской столицы в неправильной организации работы дорожных служб и плохой уборке центральных улиц города и платных парковок.



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