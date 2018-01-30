Новоселье справят пять девушек.

Пять молодых врачей поликлиники №1 Центральной клинической медико-санитарной части Магнитогорска стали хозяйками однокомнатных квартир. Решение о приобретении жилья для них было принято руководством ПАО "ММК".

Ключи рентгенологу Марии Ложкиной, эндокринологу Елене Лапиной, терапевту Азалии Салахутдиновой и офтальмологам Гулноре Джабборовой и Светлане Баевой торжественно вручил генеральный директор Общества Павел Шиляев, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

"Молодые специалисты - это потенциал любой организации, поэтому так важно, чтобы они проявили себя с лучшей стороны и закрепились на рабочем месте. Вы в одной команде с комбинатом, поэтому воспринимать вас иначе, как коллег, не можем. Удачи в работе и счастья в новом доме!" - поздравил он новоселов.

От имени молодых врачей Е.Лапина поблагодарила руководство ММК во главе с председателем совета директоров Виктором Рашниковым за неожиданный и важный подарок.

"Это большая помощь в начале трудового пути. Для молодых специалистов приобрести жилье самостоятельно - большая проблема, практически неподъемная. Обещаем, что будем стараться всегда оказывать квалифицированную медицинскую помощь, сохраняя здоровье и трудоспособность работников комбината", - сказала она.

Медицинский стаж девушек не превышает трех лет. Но главный врач МСЧ Марина Шеметова заверила, все они подают большие надежды, уже сейчас показывают высокий профессионализм и ответственность в работе.

Руководитель клиники отметила, что градообразующее предприятие и больница идут рука об руку 75 лет. Все усилия врачей нацелены на то, чтобы металлурги были здоровы и успешно работали, а комбинат развивался. М.Шеметова надеется, что такие жизненно необходимые подарки от ММК будут не последними.